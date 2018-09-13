У Львові врятували дворічну дитину, яка зачинилась у квартирі (відео)

Львівські рятувальники 12 вересня отримали повідомлення про те, що на вул. Пулюя у квартирі зачинилась дворічна дитина. Самостійно відкрити двері маля не могло. Тож на місце виїхали рятувальники технічної служби ГУ ДСНС України у Львівській області.

За допомогою верхолазного спорядження вони потрапили у квартиру на 8-му поверсі дев’ятиповерхівки. Медичної допомоги дівчинка, на щастя, не потребувала. Рятували її 4 надзвичайники.