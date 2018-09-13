У Львові в мікроавтобусі виявили тіло 44-річного чоловіка (фото)
Правоохоронці просять зголоситися всіх, кому відомі обставини його смерті
Сьогодні, 13 вересня, близько 7.00 на оперативну лінію 102 надійшла інформація від перехожого про те, що на вулиці Володимира Великого, 63 у Львові в мікроавтобусі «Сітроен» на пасажирському місці виявлене тіло чоловіка без ознак життя.
Як повідомляє Поліція Львівської області, на місці події працює слідчо-оперативна група та експерти. Правоохоронці встановили особу загиблого – ним виявився 44-річний львів’янин. На його голові виявили рани.
Поліцейські з’ясовують обставини смерті чоловіка, вирішують питання про відкриття кримінального провадження.
Усіх, кому відомі обставини події, просять зголоситися на оперативну лінію 102.