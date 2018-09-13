У Львові стартує проект Школа Успішної Молоді

У Львові 18 вересня стартує Школа Успішної Молоді – серія інтерактивних тренінгів для студентів 1-го курсу, – повідомляє прес-служба ЛОДА.

У межах школи відбудуться тренінги з трьох напрямків: фінансова грамотність, емоційна компетентність та психологія стосунків.

Кожен курс, тривалістю 1 місяць, охоплюватиме 7-8 зустрічей з професійними тренерами, які допоможуть молоді навчитися мудро розпоряджатися власними коштами, переживати та ефективно виражати свої емоції, будувати якісні стосунки з ближніми.

Мета проекту: заповнити прогалини в освіті студентів вищих навчальних закладів І та ІІ рівня акредитації та прищепити їм навички у цих сферах.

Проект реалізовує ЛОГО «МІСТОК» за підтримки департаменту внутрішньої та інформаційної політики ЛОДА в рамках конкурсу проектів Обласної програми «Молодь Львівщини» на 2016-2020 роки.

Тренінги відбуватимуться щовівторка та щочетверга з 15:00 по 16:30.

Місце проведення: пл. Данила Галицького, 8, Львів, конференц-зал Львівського вищого професійного училища харчових технологій.