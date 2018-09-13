У Львові пройде творча зустріч із народним артистом України Мирославом Скориком

У п’ятницю, 14 вересня, у Львівській філармонії відбудеться творча зустріч з Героєм України, лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка, народним артистом України Мирославом Скориком.

Початок: об 11:00.

Під час зустрічі доктор мистецтвознавства, професор ЛНМА ім. М. Лисенка Любов Кияновська розповість про творчий стиль Мирослава Скорика. Викладач-методист ЛССМШІ ім. С. Крушельницької Тетяна Воробкевич ознайомить присутніх із історією родини Народного артиста України.

Також серед гостей заходу – Заслужні артисти України Оксана Рапіта та Мирослав Драган