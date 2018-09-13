У Львові планують відремонтувати 57 ліфтів (адреси)

Цього року за кошти міського бюджету у розмірі 40 млн грн заплановано відремонтувати 57 ліфтів. Йдеться про ліфти в будинках ЛКП, ОСББ та закладах охорони здоров’я. Найбільше ліфтів у цьому році планують відремонтувати у Шевченківському районі — 14.

Цього року з міського бюджету виділено 2 млн грн на капітальний ремонт 7 ліфтів у будинках ОСББ, 4 млн грн на капітальний ремонт 3 ліфтів у закладах охорони здоров’я. Також 34 млн грн передбачено на заміну 47 ліфтів у всіх районах міста: 3 ліфти у Галицькому районі Львова, 9 — у Сихівському, 9 — у Залізничному, 14 — у Шевченківському, 8 — у Франківському та 4 — у Личаківському районі.

У 2018 році на капітальний ремонт ліфтів у Галицькому районі було виділено 1,5 млн грн. За ці кошти буде відремонтовано 3 ліфти. Роботи вже розпочали. Це ліфти в будинках за адресами: вул. Кримська, 28 (ліве крило), вул. Стрийська, 28 (1 і 2 під’їзди).

У 2018 році на капітальний ремонт ліфтів у Франківському районі було виділено 7 млн грн. У планах відремонтувати 8 ліфтів.

На 5 об’єктах роботи виконані — це ліфти в будинках за адресами: вул. Наукова, 43, вул. Кульпарківська, 125, вул. Кульпарківська, 129, вул. Наукова, 64 (2 і 3 під’їзди).

Ще по 3 об’єктах роботи планують завершити до кінця року — вул. Пулюя, 4, вул. Пулюя, 29, вул. Симоненка, 22. Один ліфт вже є в роботі, ще по двох ліфтах роботи розпочнуть 1 жовтня.

Найбільше ліфтів у цьому році планують відремонтувати у Шевченківському районі. У 2018 році на капітальний ремонт ліфтів тут було виділено 10 млн грн. У планах відремонтувати 14 ліфтів. 6 ліфтів вже є змонтовані. Через два тижні ще у 6 ліфтах почнуть монтувати кабіни.

Загалом в районі до кінця року будуть відремонтовані ліфти за такими адресами: вул. Шевченка, 338 (3 під’їзд), вул. Яцкова, 18а (1 під’їзд), вул. Мазепи, 23 (4 під’їзд), вул. Соснова, 26 (1 під’їзд), вул. Грінченка, 6б (1 під’їзд), вул. Мазепи, 24 (2 під’їзд), вул. Шевченка, 392а, вул. Величковського, 4 (2 під’їзд), вул. Лінкольна, 51 (3 під’їзд), вул. Б. Хмельницького, 269 (6 під’їзд), вул. Мазепи, 9а (1 під’їзд), пр. Чорновола, 95 (4 під’їзд), вул. Миколайчука, 16 (1 під’їзд), вул. Миколайчука, 7 (5 під’їзд).

У 2018 році на капітальний ремонт ліфтів у Сихівському районі було виділено 5 млн грн. У планах відремонтувати 9 ліфтів. 5 ліфтів вже запущені, ще по 4 ліфтах проводять монтажні роботи кабін. По 7 ліфтах вже виконано дрібні ремонти.

5 ліфтів вже відремонтовано — це ліфти в будинках за адресами: вул. Антонича, 10 (2 під’їзд), вул. Зубрівська, 34, вул. Листопадна, 16, вул. Сихівська, 2 (1 під’їзд), вул. Сихівська, 61 (7 під’їзд).

На 4 об’єктах роботи тривають — це ліфти в будинках за адресами: вул. Довженка, 1 (1 під’їзд), вул. Довженка, 1 (7 під’їзд), вул. Кавалерідзе, 5 (1 під’їзд), вул. Мишуги, 3 (2 під’їзд).

У 2018 році на капітальний ремонт ліфтів у Залізничному районі було виділено 7 млн грн. По 7 об’єктах роботи тривають, по 2 — роботи вже завершені, а ще на 5 ліфтах роботи розпочали.

Як повідомили в районній адміністрації, зараз не працюють два ліфти. На вул. Кульпарківській, 130 з ліфта викрадено котушку, ЛКП «Львівсвітло» проводить заміну. 2 ліфти вже відремонтовано — це ліфти в будинках за адресами: вул. Широка, 92 (1 під’їзд), вул. Повітряна, 92 (1 під’їзд).

У 2018 році на капітальний ремонт ліфтів у Личаківському районі було виділено 3,5 млн грн. У планах відремонтувати 4 ліфти. На 3 об’єктах роботи виконаній — це ліфти в будинках за адресами: вул. Пасічна, 102, вул. Дж. Вашингтона, 17 (3 під’їзд), вул. Шафарика, 14 (3 під’їзд). Ці ліфти вже працюють у тестовому режимі. Ще один ліфт запустять у жовтні — на вул. Пасічна, 77 (2 під’їзд).

Нагадаємо, торік на пленарному засіданні сесії Львівської міської ради було прийнято рішення про затвердження Програми технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров’я м. Львова на період 2017−2023 роки. Станом на сьогодні виділено 40 млн гривень згідно з цією Програмою для механічної модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації 57 ліфтів.