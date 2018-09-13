У Львівському аеропорту поляки будуватимуть новий термінал

Сьогодні, 13 вересня, голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка зустрівся із керівництвом компанії Waimea Holding SA, аби узгодити будівництво вантажного терміналу в межах аеропорту “Львів” ім. Д. Галицького, – повідомляє прес-служба ЛОДА.

«Співпраця із такою компанією як Waimea Holding SA дозволить Львівщині не лише залучити в економіку нові капіталовкладення, а й розширити діяльність аеропорту», – зазначив Олег Синютка.

Керівник компанії “Waimea Holding SA” Анджей Росінскі натомість ознайомив очільника області із діяльністю компанії та наголосив на зацікавленні керівництва розпочати роботу на Львівщині.

«У нас доволі широкі інвестиційні плани. Waimea Holding планує розпочати будівництво об’єктів складської та індустріально-офісної нерухомості. Крім того, група в процесі розширення своєї діяльності розпочне будівництво нових вантажних терміналів, які відповідають найвищим світовим стандартам, які будуть запропоновані для оренди потенційним споживачам», – розповів Анджей Росінскі.

У межах зустрічі сторони розглянули потенційні земельні ділянки для будівництва терміналу та узгодили шляхи подальшої співпраці у реалізації проекту.

Довідка:

З 2010 року Waimea Group успішно виконує проекти розвитку по всій Польщі. Компанія працює на ринку комерційної нерухомості як розробник, що спеціалізується на будівництві та оренді сучасних складських, промислових та офісних об’єктів. Протягом останніх трьох років компанія збудувала 85 000 кв.м. об’єктів.

Реалізовані проекти: логістичний парк “Північно-Західний” та “Північно-Західний логістичний парк 1” в Щеціні, логістичний парк “Waimea” в Корчові, логістичний парк “Waimea” в Бидгощі, парк логістики “Waimea”, в Старгарді , вантажний термінал “Waimea” в Жешуві-Яйскаке.