У Червонограді згорів дачний будинок

12 вересня о 21.36 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в м. Червонограді на вул. Львівській. Пожежа виникла на території садового кооперативу в дерев’яному дачному будинку. До місця виклику негайно виїхали рятувальники 33-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Червоноград.

Як інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області, на момент прибуття рятувальників до місця виклику будівля була повністю охоплена вогнем. О 22:00 пожежу вдалося локалізувати, а о 22:33 – повністю ліквідувати. Внаслідок пожежі вогнем знищено дачний будинок. Вдалося запобігти поширенню вогню на три сусідні будівлі й урятувати їх від знищення вогнем.

До ліквідації пожежі залучили 5 осіб складу та одиницю спецтехніки.

Обставини події встановлюють.