Сьогодні відзначають День комп’ютерника і програміста

День комп’ютерника і програміста – неофіційне свято програмістів, яке відзначають у 256-й день року

Число 256 (два у восьмому ступені) обрано тому, що це кількість чисел, які можна виразити за допомогою одного байта. У високосні роки це свято потрапляє на 12 вересня, у невисокосні – на 13 вересня, – пише dilovamova.com.

Ми щогодини стикаємося з плодами праці програміста. Чи дивимося телевізор, чи слухаємо радіо, чи розмовляємо телефоном – ми користуємося тим, що створив програміст. Мабуть, жодна професія не охоплює так широко сфери нашого життя. Практично кожен електронний пристрій – від пульта дистанційного керування до складних промислових верстатів з програмним управлінням – свого часу пройшов через руки фахівців із програмування.

Свято неофіційно відзначають в Україні та низці інших країн, включаючи Аргентину, Ізраїль, Бангладеш, Чилі, Бразилію, Мексику, Австрію, Німеччину, Канаду, Китай, Хорватію, Чехію, Францію, Індію, Бельгію, Австралію, Польщу, Румунію, Ірландію, Італію, Сербію, Словенію, Великобританію та США.