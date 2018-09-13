Перекрито рух транспорту вулицею Братів Міхновських
Від сьогодні вулицю ремонтують
Від сьогодні для проведення ремонтних робіт перекрито для руху транспортy вул. Братiв Мiхновських (вiд вул. В. Комарова до вул. Короткої). Про це повідомили в управлінні інженерного господарства ЛМР.
«3 метою забезпечення проведення робiт з капiтального ремонтy вулицi Братiв Мiхновських на дiлянцi від вул. В. Комарова до вул. Kopoткої від сьогодні і до 18.00 12 листопада 2018 року перекрито рух транспорту цією вулицею.
Об’їзд відбуватиметься відповідно до тимчасових схем органiзацiї дорожнього руху на момент проведення l етапу та ІІ етапу робіт», – інформує управління.