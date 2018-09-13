Перекрито рух транспорту вулицею Братів Міхновських

Від сьогодні для проведення ремонтних робіт перекрито для руху транспортy вул. Братiв Мiхновських (вiд вул. В. Комарова до вул. Короткої). Про це повідомили в управлінні інженерного господарства ЛМР.

«3 метою забезпечення проведення робiт з капiтального ремонтy вулицi Братiв Мiхновських на дiлянцi від вул. В. Комарова до вул. Kopoткої від сьогодні і до 18.00 12 листопада 2018 року перекрито рух транспорту цією вулицею.

Об’їзд відбуватиметься відповідно до тимчасових схем органiзацiї дорожнього руху на момент проведення l етапу та ІІ етапу робіт», – інформує управління.