Палац Хоткевича: емоційна історія і стрибок у майбутнє

Нове життя міський палац ім. Гната Хоткевича розпочав у травні. Тоді на посаду директорки прийшла Оксана Гузь – політологиня і менеджерка з управління та адміністрування, заступниця директорки Центру Довженка, також координаторка кількох місцевих проектів: «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» та U-LEAD, GIZ.

Працівники, що живуть палацом

Коли вона зібрала весь колектив, а це 82 людини, з’ясувалося, що дехто працює тут 10, 20 років, а хтось «прожив» у палаці навіть 47 (!) років.

«Коли я познайомилася з працівниками, зрозуміла наскільки ці люди сприймають палац як місце, яке вони люблять, якому віддають багато часу. Яким живуть… Тому перше правило для мене, яке ввела, – не нашкодь і не поламай того, що стільки часу було. З подальшої розмови з’ясувалося, що стратегії роботи і розвитку в палацу немає. Моєю метою було зрозуміти, чого ми хочемо в підсумку. І не просто хочу я як керівниця, а ми всі, спільно з працівниками. Як має рухатися палац у власній екосистемі й екосистемі міста. Тому ми розбили нашу стратегію на чотири етапи», – розповіла Оксана Гузь.

Історія = фундамент

Колектив провів історичний скан: яким був палац і як працював із 1934 року. Саме тоді було завершено будівництво приміщення. Цікаво, що палац зводили самі ж містяни за власні кошти. Це місце мало слугувати дозвіллєво-культурним центром, якого на той час у Львові не було.

«10 років працівники відкладали по 1 % від зарплати. Це те, що надихає. Якщо з отакими емоціями і на таких хороших починаннях він був побудований, то він і надалі мусить бути таким культурним центром для львів’ян. Тим паче, що палац ніколи не змінював свого профілю. Лише за часів війни став військовим комісаріатом. А вже опісля, 1947 року тут створили танцювальний колектив «Мрія», який існує досі. Акомпаніатором колективу є пан Леонід, який працює в палаці 47 років», – зауважує Оксана.

Усю цю міць історії колектив упорядкував у серію плакатів. Цікаво, що датуються вони з часу будівництва в хронологічному порядку й до сьогодні. В цьому теж є певний символізм. У такий спосісб, пояснює Оксана Гузь, колектив хотів показати, що палац завжди розвивався.

«У наших архівах ми знайшли фотоальбом 1956 року з кадрами фільму «Песни над Днепром». У цьому фільмі наш ансамбль «Мрія» танцював чардаш. Наразі ще шукаємо світлини з першого періоду «Чорно-біле кіно» – до перебудови. Можливо, в когось є родичі, які тут танцювали, то будемо раді, коли такі люди принесуть згадки з того часу в палац», – заохочує пані Гузь.

У 1980-х роках радянська влада добудувала частину приміщення, де зараз велика сцена (з боку вул. Чорновола). У старій частині, де дах, колись була тераса з рестораном. А в підвальному приміщенні 1934 року працювали дві боулінгові доріжки. Крім того, була окрема кімната «карти і шахи», де проводили дозвілля самі працівники закладу. Два поверхи займала бібліотека з читальним залом.

«Останній плакат, «Надія наш компас», зараз висить в нас у залі стратегій. Там є важлива згадка про те, що 2014-го в палаці почав працювати офіс «міста літератури ЮНЕСКО». Коли ми презентували історію нашого палацу, то самі зрозуміли, що причетні до чогось великого. Несемо великий багаж історії, в нас є чудова легенда. Ця історія надихає. Ми хочемо, щоб усі надихалися разом з нами і творили щось більше і краще», – каже керівниця.

Що ми бачимо? Чого ми хочемо?

Зібравши всіх культурних діячів Львова, в палаці провели SVOT – аналіз сильних/слабких сторін культурного центру. До дискусії бачення стратегії розвитку долучили і Пьотра Франашика, який керує Центром перетину культур у Любліні. Підсумком зустрічі став не лише отриманий досвід існування та роботи центру в Польщі, а й підписаний меморандум щодо подальшої співпраці, зокрема кількох спільних проектів.

«Для себе ми також спільно з усіма працівниками сформували візію палацу. Бачимо його конкурентоспроможним культурним центром із сучасними технологіями всередині, розумно оснащеним, який є гідним місцем праці та задавачем культурних трендів. Не наслідувати старе, а творити власне: якісний культурний продукт», – наголошує Гузь.

Колектив сформував і список перепон, які стоять перед реалізацією поставленої візії. Так з’явилися чотири напрямки розвитку:

Прозорість, відкритість, позиціонування Простір, який має бути комфортним для всіх Кадри. Однодумці, які не просто приходять на роботу, а будують «культурний храм» Сенси. Новий зміст палацу.

Оновили в палаці Хоткевича і статут, який востаннє ухвалювали 1996 року. Туди включили багато сучасних напрямів. Також виготовили техпаспорт будівлі. З його наявністю можна планувати майбутні ремонти приміщень і мереж. Наразі з міського бюджету розвитку вдалося передбачити кошти на ремонт даху та каналізаційної системи, який зараз в аварійному стані. Будуть також повність замінювати всі мережі ззовні, включно з каналізаційним колодязем.

«Також ми розробили органографу. Досі всі працівники були прописані одним списком «на листку». Тепер ми можемо розподілити всіх по напрямах і створювати, затверджувати нові відділи. Кількість людей не зміниться, але зміняться їхні профілі. Тут працюватимуть ті гуртки, які будуть відвідувані, які цікаві людям», – говорить директорка.

Простір навколо

4 вересня відбулися громадські слухання з мешканцями навколишніх вулиць і працівниками палацу культури. Метою слухань було вирішити, як має виглядати територія навколо будівлі. Попередньо визначили: зробити пішохідну зону з наявного паркінгу, облаштувати смітники з боку вул. Чорновола, а в ніші між будинками встановити лавки, де батьки могли б очікувати своїх дітей із занять.

«Наші з архітекторами напрацювання ми показали мешканцям, адже ми не одні живемо на цій території. Майже з усіма пропозиціями вони погодились і додали свої побажання. У ніші – не просто встановити лавки, а облаштувати простір для дітей і озеленити територію декоративними рослинами. Усі пропозиції врахуємо і, сподіваюся, встигнемо подати проект на громадський бюджет», – озвучила плани Оксана Гузь.

Зміни чекають і на фасад будівлі. У палаці серйозно підійшли до цього питання, адже будівлю проектував колись знаменитий архітектор Тадеуш Врубель. Дослідники архітектури доби міжвоєнного періоду з «Львівської політехніки» Олег Рибчинський та Юрій Богданов визначили, які зі стін є цінними і їх варто зберегти, а які можна покращувати. У жовтні у палаці відбудеться воркшоп, під час якого презентують нове бачення приміщень в п’яти різних зонах.

П’ять зон. П’ять напрямів. Тисяча дітей

1 зона – великий зал на 600 місць із партером і балконом. Ця концертна зала мала б отримати новий сучасний дизайн.

2 зона – 2 холи і стінка рецепції. Вона має слугувати кутком для прес-конференцій, зустрічей, автограф-сесій чи кейтерингу.

3 зона – 2-й поверх і конференц-зал. Приміщення має стати коворкінговим культурним простором

4 зона – колишній клуб «Королева ночі» (нині «Гнатів льох»). З місця із сумнівними розвагами він перетвориться на камерну сцену для джазових виконавців, театральних вистав і танцювальних майстер-класів. Своє нове життя з новим сенсом приміщення почало вже. Тут відбувалося відкриття кінофестивалю «Кіт Ґаватовича».

5 зона – простір на даху. Його також планують використовувати як зону для воркшопів.

У палаці також впровадили нові напрями роботи з дітьми. Крім звичних гуртків із танців, театральної студії, вокальної та образотворчого мистецтва створили студію особистісного розвитку для дітей 11-15 років. Наразі в палаці ім. Гната Хоткевича діє 10 гуртків, які відвідує близько тисячі дітей.

Брендування: смужками і в проекції

За час існування культурний центр змінював своє лого більше десятка разів. Змінилося воно й тепер, але вже разом із гаслом: «Побачити нове, вийти за горизонти». І лінія горизонту змінилася в самому лого, адже палац малюють із рівня даху, а не звично з фундаменту. Ідея такого ребрендигну в тому, щоб показати важливість людей, які наповнюють будівлю.

«Стрибаючи, людина бачить лінію горизонту значно вище, ніж коли стоїть на землі. Ми хотіли показати, що сама будівля без працівників – пуста і просто має архітектурну цінність, а люди наповнюють її сенсом», – наголошує Гузь.