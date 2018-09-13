Мешканці Червонограда «забули» задекларувати польські меблі (фото)

11 вересня близько 9 години ранку в зону митного контролю митного поста «Угринів» Львівської митниці ДФС прибули 4 мікроавтобуси. Ними з приватних поїздок до Республіки Польща в Україну повертались мешканці міста Червоноград. При цьому для переміщення через митний кордон України обрали смугу спрощеного митного контролю – «зелений коридор», тим самим своїми діями заявили про відсутність будь-яких товарів, які підлягають обов’язковому декларуванню та оподаткуванню або належать до категорії товарів, на переміщення яких через митний кордон України встановлені заборони чи обмеження.

Під час здійснення митного контролю транспортних засобів у працівників митного поста виникла підозра щодо наявності в них товарів, які підлягають обов’язковому декларуванню та оподаткуванню. З урахуванням цього мікроавтобуси перевели зі смуг спрощеного митного контролю в місце поглибленого догляду транспортних засобів і товарів. Там під час огляду в кожному транспортному засобі виявили товари, які, відповідно до ст. 374 МК України перевищують неоподатковану норму переміщення через митний кордон України. Так, за підсумками проведених оглядів у транспортних засобах виявили меблі торгових марок Cama та Signal виробництва Республіки Польща, загальною вагою понад 700 кг та загальною вартістю понад 70,3 тис. грн. товари переміщували без ознак приховування, громадяни визнали їх своєю власністю.

Отже, як зазначає ДФС у Львівській області, ці громадяни порушили встановлений порядок проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю, а саме – вчинили дії, спрямовані на переміщення товарів в обсягах, що перевищують неоподатковану норму переміщення через митний кордон.

За цими фактами працівники митниці склали 4 протоколи про порушення митних правил за ознаками статті 471 Митного кодексу України. На підставі статті 511 Митного кодексу України обумовлені товари тимчасово вилучено. Матеріали справ передадуть до суду, де й вирішуватимуть питання притягнення осіб до відповідальності.