Львів’ян попереджають про густий туман і грози на завтра
За прогнозом Львівського гідрометцентру, 14 вересня у Львові вночі та вранці місцями очікується туман, видимістю 200 — 500 м. Вночі без істотних опадів, а вдень — короткочасні дощі, грози. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 10-12° тепла, вдень 23-25° тепла.
Головне управління ДСНС України у Львівській області звертається до водіїв бути вкрай обережними та уважними під час керування автомобілем.
Під час керування автомобілем в тумані:
• вибирайте швидкісний режим, який забезпечував би своєчасне гальмування перед перешкодою, яка з’явилася зненацька;
• під час руху в колоні збільшить дистанцію між автомашинами – не менше 50 метрів, оскільки мокре дорожнє покриття збільшує гальмівний шлях автотранспорту;
• користуйтесь протитуманними фарами, якщо Ваш автомобіль не обладнаний ними, то ввімкніть підфарники, або ближнє світло фар;
• уважно слідкуйте за сигналами автомашин, що рухаються попереду;
• не допускайте різкого гальмування без особливих на те причин;
• при зупинці, плавно гальмуючи, займіть місце на узбіччі та ввімкніть аварійну сигналізацію, для того щоб позначити габарити Вашого авто.