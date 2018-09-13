Біля Шувару виявили артснаряд

Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, 13 вересня о 13.58 год. під час земляних робіт на будівельному майданчику, на відстані 20 м від торгового павільйону ринку «Шувар» (вул. Хуторівка, 4 б) виявлено артснаряд часів Другої світової війни.

Місце події огороджене, виставлено охорону. Подано заявку начальнику 2-го спеціального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Дрогобич) на вилучення та знешкодження виявленого вибухового предмету.