GPS на автобусах – серед умов конкурсу для перевізників у Львові

У додаткових умовах до оголошеного конкурсу на визначення автомобільного перевізника на міських автобусних маршрутах загального користування у м. Львові прописано обов’якова наявність у перевізника GPS-системи, встановленої на транспортних засобах.

Про це інформує в.о. начальника управління транспорту ЛМР Олег Партика.

«Загалом, усі автобуси обладнані GPS-трекерами. Перевізники мають укладені договори з відповідними організаціями. І в разі поломки GPS-трекера, їх оперативно ремонтують. Якщо не можуть на місці відремонтувати (збій системи чи більш складні поломки), тоді трекер відправляють на завод для ремонту. Але насправді відсоток несправних трекерів невеликий», – описав нинішню ситуацію чиновник.