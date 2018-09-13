Біжи! Пливи! Лети!

29 вересня, вперше у Львові, за підтримки Львівської міської ради, пройдуть неймовірні перегони «Гонки Нації».

Усі охочі випробують себе в категорії Забіг Сили, яка включає в себе три під категорії змагань: ELITE, STANDART, TEAM. Забіг Сили це каверзний спринт на 5 км та 20 перешкод, який сподобається як початківцям, так і досвідченим спортсменам, а також ідеально підходить для тих, хто бажає випробувати себе в командній грі.

Більш ніж 700 учасників з усіх регіонів країни, будуть змагатися в обраних під категоріях. Кожен учасник на фініші отримає пам’ятну медаль та футболку фінішера, що створюються ексклюзивно для кожного Забігу в різних містах України.

Запрошуємо всіх охочих приєднатися до свята спорту – повболівати за учасників, або вийти на старт та поборотися за місце на п’єдесталі!

У заході можуть брати участь всі бажаючі від 18 років.

Реєстрація та більш детальна інформація за посиланням: https://www.racenation.ua/zabigy/lviv-29-09-2018/

Чекаємо всіх 29.09.2018, на території холдингу емоцій «!Fest», за адресою місто Львів, вул. Старознесенська, 24 – 26.

Вхід вільний.