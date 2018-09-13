Бійці АТО презентуватимуть свої книги на Book Forum

Цього року, з ініціативи Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій, на Book Forum відкриється окремий майданчик, на якому учасники бойових дій-письменники будуть презентувати свої книги.

«Цією акцією маємо на меті показати, що написання книг учасниками АТО — це не тільки художній твір, але й вдалий спосіб опрацювання травматичного досвіду та відновлення у мирному житті. Також на сторінці нашого центру у Facebook щодня розміщується інформація про автора та книгу під хаштегом #книгаветерана. Познайомитись з авторами та їх книгами ви матимете можливість 19−23 вересня на Book Forum (майданчик № 147)», — розповіли у Львівському центрі надання послуг учасникам бойових дій