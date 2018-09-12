Вже завтра у Львові розпочнеться LVIV COFFEE FESTIVAL

Завтра, 13 вересня, о 14.00 год., на площі Музейній відбудеться урочисте відкриття LVIV COFFEE FESTIVAL. Зварять запашну каву у величезній 20-літровій джезві, щоб кожен охочий зміг її посмакувати у поєднанні з найсмачнішим фестивальним тортом.

«На проспекті Свободи відбудеться найбільший кавововий ярмарок країни, де найкращі кав’ярні вже готові пригощати кавою на будь-який смак — від елегантно-терпкої до солодко-шоколадної. Кожен матиме змогу знайти саме «свою», неповторну каву. Та, звісно ж, куди без смачного десерту? Майстерні кондитери приготували різноманітну випічку: сирники, штруделі, пляцки, еклери.

У рамках фестивалю відбудеться «найкавовіша» виставка КАВА EXPO, де буде представлено обладнання та аксесуари для приготування кави — завдяки їй всі охочі матимуть змогу дізнатися, як саме готується кава, і скільки найрізноманітніших способів її приготування існує”, — розповідають організатори.

Кращі бариста змагатимуться у майстерності приготування кави на чемпіонаті Kulchytsky Coffee Cup. Львів’яни та гості міста обиратимуть найкращу кав’ярню Львова у Кавовому турі. Кав’ярня-переможець, яка отримає звання «найкращої», гордо носитиме цей почесний статус протягом року.

Перегляд кінострічок під відкритим небом на Cinema Coffee Nights. Підготували особливу добірку фільмів, котрі розповідають про каву, кавові історії та людей, які змінюють світ за горнятком запашної кави.