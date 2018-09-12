Впровадження е-квитка у громадському транспорті планують на 2019 рік

У Львові триває процес впровадження автоматизованої системи оплати проїзду у громадському транспорті (е-квиток). Впроваджувати е-квиток планують наступного року. Про це повідомив під час брифінгу міський голова Львова.

«Наступного року на кінець року плануємо тестово вийти на впровадження електронного витка. Ви ж розумієте, валідатор ставити на цей новий автобус — одна приємність, а на цей „триколісний“ — валідатор дорожче коштує, ніж цей орендований аавтобус», — прокоментував під час брифінгу на території АТП-1 міський голова Львова Андрій Садовий.

Нагадаємо, у 2016 році Львівська міська рада, ЛКП «Львівавтодор» та ЄБРР підписали кредитний договір на суму 10 млн. євро, щодо впровадження у Львові автоматизованої системи оплати проїзду у громадському транспорті (е-квиток). Загальна вартість проекту — 11,2 млн. євро.