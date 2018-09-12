Унаслідок ДТП в Польщі загинула українка, ще 6 наших співвітчизників постраждали

Як інформує «Українська правда» з посиланням на Dziennik Wschodni, зіткнулися два українські автомобілі.

«ДТП з українцями сталася близько 1:46 за польським часом біля села Домброва на трасі №17, яка веде від українського пункту пропуску Рава-Руська до польського міста Замостя», – йдеться в повідомленні.

Сталося лобове зіткнення автомобілів Ford Mondeo і Skoda Octavia на українській реєстрації.

«У Skoda їхали четверо людей, їх доставили до лікарень міст Томашів і Замостя. В автомобілі перебували 29-річний водій, 27-річна пасажирка і двоє пасажирів віком 38 і 29 років.

В автомобілі Ford перебували три людини. 19-річна пасажирка загинула на місці. Двоє чоловіків госпіталізовані, один із них у важкому стані», – пише видання з посиланням на місцеву поліцію.

Національна дорога №17 була заблокована протягом кількох годин.