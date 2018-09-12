У Жовкві під колеса автівки потрапив 8-річний велосипедист

На вулиці Львівській, 74 у Жовкві водій 1989 р.н., керуючи автомобілем «КІА РІО», наїхав на велосипедиста – восьмирічного місцевого мешканця. Про це інформує Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Хлопчик отримав тілесні ушкодження, його шпиталізували в лікарню ОХМАТДИТ Львова із закритою черепно-мозковою травмою, підозрою на струс головного мозку та закритим переломом лівої ключиці.

Обставини події встановлюють правоохоронці.