У Жовкві під колеса автівки потрапив 8-річний велосипедист
Небезпечна подія сталася 11 вересня близько 16:55
На вулиці Львівській, 74 у Жовкві водій 1989 р.н., керуючи автомобілем «КІА РІО», наїхав на велосипедиста – восьмирічного місцевого мешканця. Про це інформує Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
Хлопчик отримав тілесні ушкодження, його шпиталізували в лікарню ОХМАТДИТ Львова із закритою черепно-мозковою травмою, підозрою на струс головного мозку та закритим переломом лівої ключиці.
Обставини події встановлюють правоохоронці.