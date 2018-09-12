У Яворівській РДА – новий керівник

У Яворівській райдержадміністрації від 14 вересня буде новий очільник. Розпорядження про нове призначення з’явилося на сайті президента України.

«Призначити Самардака Ігоря Степановича головою Яворівської районної державної адміністрації Львівської області з 14 вересня 2018 року зі строком випробування три місяці й оплатою праці відповідно до законодавства», – йдеться у розпорядженні президента України №142/2018-рп «Про призначення І.Самардака головою Яворівської районної державної адміністрації Львівської області». Розпорядження датоване 11 вересня.

Ігор Самардак народився 1981 року у Львові, де мешкав до 2005 року, а відтак переселився до Яворівського району в с. Рясне-Руська.

Як зазначено в довідці сайту «Варіанти», закінчив юридичний факультет ЛНУ ім. І.Франка за спеціальністю правознавство. Працював в адвокатській фірмі «Львів-Правозахист».

2003-2006 рр. працював у відкритому акціонерному товаристві «Облпаливо» спочатку на посаді юрисконсульта, в подальшому став заступником голови правління.

2006-2011 рр. працював в товаристві з обмеженою відповідальністю „КДД-Групп” забезпечував правову підтримку реалізації проекту DiplomatPark у м. Львові.

З 2012 року був заступником директораТзОВ«Трістар Авто Еліт».

Окрім того, в грудні 2005 року створив та очолив ПП «Юридична Компанія «Янат-Консультант», в якому був співзасновником.

2007-2008 рр. – юрисконсульт ТзОВ«НВП «ЕРГО».

У травні 2012 року створив та очолив ТОВ «Кворум Капітал», в якому є співзасновником.

Громадська діяльність

2004-2007 рр. – член правління ВАТ «Облпаливо»

З 2009 року є членом Європейської Арбітражної палати й арбітром Міжнародного Комерційного Арбітражного Суду при ЕАП.

2010 року створив та очолив Львівський обласний осередок Всеукраїнського громадського об’єднання «Третейська ліга».

Сімейний стан: одружений, має сина.

На місцевих виборах 2015 року балотувався від партії «Партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність» до Львівської обласної ради.

Нагадаємо, колишній голова Яворівської РДА Орест Хлян пішов у відставку 10 липня 2018 року. Він працював головою Яворівської РДА від квітня 2016 року, а до того ще рік був заступником голови Яворівської районної державної адміністрації.