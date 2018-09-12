У Львові реставрують столітній балкон

У Львові реставрують балкони на одному з міських сецесійних будинків. Йдеться про будівлю на вулиці Рутковича, 6, що неподалік Стрийського парку.

«Це дуже цікавий приклад сецесійної будівлі у Львові. У ній архітектори спробували поєднати готичні елементи з народними мотивами. Вийшло дуже цікаве переплетення», – розповідає реставратор, який займається відновленням балконів на будинку, Андрій Федоришин.

За його словами, еркер та два невеликі балкони, які є на фасаді будинку, сьогодні у дуже поганому стані.

«Повністю зруйновані ажурні перила, які ми зараз відновлюємо. У дуже поганому стані мушлі, які знаходяться під боковими балконами», – пояснює реставратор.

За його словами, останні роки під час реставрації львівських балконів такі мушлі інколи робили з пластику, аби легше було монтувати. Цього ж разу реставратори придумали свою технологію: виготовили спеціальний каркас, змонтують усі деталі в майстерні і тоді вже на місці монтуватимуть все докупи. Все роблять з автентичних матеріалів але з сучасними конструкціями.

Реставрація обійдеться міській раді у чверть мільйона гривень. Закінчити роботи планують до кінця жовтня.