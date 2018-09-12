У Львові презентують Інклюзивний театр

Люди з вадами зору зможуть «дивитися» вистави з допомогою радіогідів

У Львові на базі Першого театру для дітей та юнацтва запрацює Інклюзивний театр, який початком нового сезону буде повністю обладнаним для комфортного відвідування мало мобільних груп населення.

«За кошти Львівської міської ради встановили пандус. Також ми виграли ґранд на кошти від Програми розвитку ООН України – до 55 тисяч, з дофінансуванням близько 25 тисяч від управління культури. Тож закупили апаратуру – так звані радіогіди для людей з вадами зору чи повністю незрячих осіб», – розповів художній керівник театру Юрій Мисак.

Також створені спеціальні місця для перегляду вистав людьми з інвалідністю та встановлюють тактильну плитку для людей із порушенням зору.

Сам 99-ий театральний сезон у закладі стартує вже цієї неділі, 16 вересня.

За словами Юрія Мисака, сезон відкривають дві вистави: о 12:00 – «О восьмій вечора на ковчезі», а о 18:00 – «Прекрасні, прекрасні, прекрасні часи». Загалом у сезоні запланували випуск 4-ох прем’єр. А до відкриття сезону у фойє театру представлять виставку дитячих малюнків.