У Львові молодь позмагається в умінні дебатувати

Із 14 до 16 вересня у Львові втретє відбудеться Міжнародний дебатний турнір Lviv Open. Його організатором є Львівське відділення Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Федерація дебатів України» за підтримки Міністерства молоді та спорту України. Місцем проведення стане головний корпус Львівського національного університету ім. Івана Франка (вул. Університетська,1), а фінальна гра та урочисте нагородження переможців відбуватиметься в історичній актовій залі університету.

Щороку турнір зростає та залучає все більше команд та суддів. Уперше турнір організували в листопаді 2015 року, він зібрав 20 команд (зокрема, числі чотири команди з Польщі) та двох іноземних суддів міжнародного класу.

Цьогорічна команда головних суддів Lviv Open 2018 складатиметься з Мельди Ерен (Мюнхен, Німеччина) та Іллі Іванішевіча (Белград, Сербія), Джиджи Джил (Лейден, Нідерланди), чемпіонів та топ-спікерів багатьох міжнародних чемпіонатів. Склад суддів також включає суддів із Латвії, Великобританії, Швеції, Польщі та, звичайно, України. Участь будуть приймати дебатери із України (і студенти, і школярі), Польщі, Туреччини, Нідерландів, Швеції та Білорусі.

Метою турніру є створення майданчика для якісних міжнародних дебатів, обмін досвідом, створення конкуренції між дебатерами різних країн і різного рівня.

Формат дебатів турніру – світовий Британський формат парламентських дебатів, який є універсальним у всьому світі. Саме за ним систематично відбуваються світові, міжнародні та європейські чемпіонати з дебатів. Переможці та топ-спікер турніру отримують гравійований почесний кубок турніру, сертифікат і медалі переможця, подарунки від партнерів заходу та честь бути внесеним в історію дебатів.

Наразі реєстрація на участь в турнірі як дебатерів уже закрита, перелік команд сформовано.

До участі в турнірі як волонтерів і глядачів запрошують молодь, студентів та учнів старших класів шкіл, представники навчальних закладів, державних органів і громадських організацій, а також усіх зацікавлених осіб. Реєстрація для волонтерів доступна за посиланням: https://goo.gl/5GLict

Докладніше про турнір можна дізнатися на його офіційній сторінці у Facebook.