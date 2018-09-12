У Львові без води залишилися мешканці низки вулиць (перелік)

Ліквідовують витоки води на Саксаганського-Грушевського та Коперника, а також проводять ремонт гідранта на Лемківській

Як інформує Гаряча лінія міста Львова, через аварійно-ремонтні роботи у зв’язку з ліквідацією витоку на вул. Саксаганського-Грушевського, орієнтовно до 14:00 буде відсутнє водопостачання на:

вул. Грушевського М – Всі будинки

вул. Кобилянської О – Всі будинки

вул. Менделєєва Д – Всі будинки

вул. Саксаганського П – Всі будинки

вул. Франка І буд. 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41-, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 69, 70

А через аварійно-ремонтні роботи у зв’язку з ліквідацією витоку на вул.Коперника,54, орієнтовно до 17:00 буде відсутнє водопостачання на:

вул. Брюллова К – Всі будинки

вул. Вербицького М – Всі будинки

вул. Коперника М буд. 27а, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62.

Через аварійно-ремонтні роботи у зв’язку з ремонт гідранта на вул. Лемківська, 9а орієнтовно до 15:00 буде відсутнє водопостачання на:

вул. Гайдамацька – Всі будинки

вул. Городницька – Всі будинки

вул. Лемківська – Всі будинки

вул. Східна – Всі будинки

вул. Тесленка А – Всі будинки

вул. Хімічна – Всі будинки

вул. Замарстинівська, буд. 36, 38, 47, 50, 51, 52, 54, 58, 64, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 79, 79., 82, 84, 86, 92, 94, 96, 97, 98, 106, 106а, 107, 108, 109, 109а