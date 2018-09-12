У Львів прибули перші автобуси з Білорусі

Перші великогабаритні автобуси МАЗ вже отримало ЛК «АТП-1». До кінця року місто має отримати загалом 100 МАЗів і 50 Електронів, відповідно до підписаної угоду ЛК «АТП-1» з АБ «Укргазбанк» на придбання автобусів на умовах фінансового лізингу.

«До кінця року у нас буде 215 автобусів, це загальна кількість, і ми плануємо, що практично в кожний мікрорайон міста будуть іти комфортні низькопідлогові великі автобуси”, – розповів заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури Андрій Білий.

Ціни щодо закупівлі нових автобусів можна подивитися в системі ProZorro.

«Нові МАЗи передусім вийдуть на ті маршрути, які у нас зараз є в АТП — це № 16, 46, 3, 2, там зараз є потреба доставити машини. Ми будемо ставити на 47 маршрут великі автобуси, бо це передбачено по паспорту маршруту. Після цього вже в наступній поставці будемо виставляти автобуси на маршрути № 10, 45, оскільки зараз наші орендарі випускають на них доволі мало автобусів, відповідно ми ці маршрути заберемо собі, а їм пропонуватимемо інші.

Тобто, маршрути № 10, 45 в перспективі будуть замінені з маленьких автобусів на великі. Ми будем планувати так, щоб на ці маршрути виставити всі великі автобуси, тому що не логічно, коли їздять великі і малі машини, це впливає досить суттєво на графічність руху, тому з нашого боку це не правильно було б робити.

Зараз ми активно набираємо водіїв, тому що зараз є всього 10 водіїв на 10 нових автобусів. Ми розробили систему мотивації для прийому водіїв, зараз працюємо з районами Львівської області, щоб заохочували шоферів, ми запустили рекламу в інтернет і в ЗМІ. Це добре працює, бо маємо вже доволі багато дзвінків і дуже багато звернень, сподіваємося ми наберемо ту кількість, яка нам потрібна”, — розповів Орест Хамула, директор ЛКП «АТП-1».

«У п’ятницю останній прийом документів на конкурс перевізників. На сьогодні ще ніхто не подався, але як показує практика, всі подаються в останній день. Після закінчення терміну прийому документів, ми маємо паузу два тижні, розглядаємо документи, даємо відповідні запити в різні інстанції. Попередньо другого жовтня мали б мати засідання. Вже після проведення конкурсу буде пауза 10 днів на укладання договорів. Тобто з середини жовтня усі автобуси мали б поїхати по нових маршрутах.

Транспортна схема також буде змінена. Частково змінили ми 47 маршрут: продовжили його з пл. Різні до станції Підзамче. Замість пр. Чорновола та вул. Липинського 48 маршрут курсуватиме по вул. Б.Хмельницького. Також до заводу «Провесінь» ми продовжили 18 маршрут”, — розповів Олег Патика, в.о. начальника управління транспорту.

Нагадаємо, 22 березня 2018 року депутати Львівської міської ради підтримали ухвалу «Про затвердження Програми закупівлі рухомого складу (автобусів) на умовах фінансового лізингу» та ухвалу «Про надання ЛК „АТП № 1“ дозволу на закупівлю рухомого складу на умовах фінансового лізингу».

Відповідно до другої ухвали «Про надання ЛК „АТП № 1“ дозволу на закупівлю рухомого складу на умовах фінансового лізингу», львівському комунальному «АТП-1» надано дозвіл на закупівлю рухомого складу у кількості 150 одиниць автобусів на умовах фінансового лізингу.

Виконання зобов’язань за договором фінансового лізингу покладаються на Львівське комунальне автотранспортне підприємство № 1. Підприємство здійснює погашення лізингових платежів, що включають суми, які відшкодовують основну частину вартості предмета лізингу, та відсотки за користування лізингом.

Цією ухвалою також затверджено умови фінансового лізингу, а саме:

1. Предмет лізингу — 150 автобусів пасажиромісткістю не менше 100 осіб.

2. Термін поставки автобусів: до 31.12.2018.

3. Строк лізингу — 36 місяців від дати, визначеної у договорі.

4. Вартість предмета лізингу — не більше 800 млн. грн.

5. Відсоткова ставка за користування лізингом — не більше 18% річних у гривнях.

6. Розмір та строки сплати лізингових платежів — щомісячно рівними частинами відповідно до умов договору лізингу.

Також 17 квітня 2018 року на засіданні постійної депутатської комісії інженерного господарства, транспорту, зв’язку та житлової політики було погоджено придбання 150 автобусів у двох виробників — 50 автобусів у ТОВ СП «Електронтранс» та 100 автобусів МАЗ білоруського виробника.

Нагадаємо, ЛК «АТП-1» обслуговує 20 денних маршрутів і 7 нічних. Це маршрути 1а, 2а, 3а, 4а, 5а, 6а, 9, 10, 16, 20, 28, 29, 32, 37, 45, 46, 47а, 55, 56 та експрес-маршрути, які курсують від АЗ «Західна» до пл. Різні. Також впродовж начального року, на час ремонту вул. Личаківської, ЛК «АТП-1» обслуговувало соціальний маршрут для студентів ЛНУ ім. І. Франка, які мешкають в гуртожитках на вул. Пасічній і вул. Медової Печери. А з квітня цього року розпочав роботу маршрут сполучення «Аеропорт — Залізничний вокзал».

На маршрутах ЛК «АТП-1» зберігається пільговий проїзд для осіб пенсійного віку. В середньому кожного дня на рейси виходить до 200 машин, що дає можливість підприємству забезпечити 90% виходу машин на рейси.