У Дрогобичі впровадили е-сервіс, який дозволяє бачити «фінанси» комунальних підприємств

На інтернет-порталі Дрогобицької міської ради впроваджено новий електронний сервіс «Аналітика фінансових показників комунальних підприємств міста», який дозволяє не просто ознайомитись з станом фінансових справ того чи іншого комунального підприємства, а в доступно-зрозумілій візуалізації проаналізувати його.

Фінансові звіти викладаються у графіках, на яких чітко відображено зростання чи спадання показників даних. Також сервіс надає можливість порівняти показники декількох підприємств одразу.

Впровадити такий сервіс у Дрогобичі вдалось завдяки напрацюванням відділу ІТ та аналізу ДМР спільно з Центром політичних студій та аналітики «Ейдос» (аналітично-ресурсна організація, яка займається боротьбою з корупцією, бюджетною політикою, забезпеченням прозорості органів влади).

«Завдяки сприянню центру «Ейдос» та підтримки міського голови і депутатського корпусу міської ради нам вдалося імплементувати такий сервіс, який дозволяє пересічному громадянину побачити та зрозуміти всю фінансову діяльність підприємств за декілька років — з 2015 по 2017 роки. Також важливим є і те, що проект не коштував бюджету міста жодної гривні», — прокоментував начальник відділу ІТ та аналізу ДМР Станіслав Гайдер.

Зазначимо, сервіс «Аналітика фінансових показників комунальних підприємств міста» містить фінансові показники діяльності всіх комунальних підприємств міста:

- КП “Комбінат міського господарства”

- КП «Дрогобичводоканал»

- КП «ЖЕО»

- КП “Управління капітального будівництва”

- КП “Дрогобичтеплоенерго”

- КП “Дрогобицький ринок”

- КП “Туристично-інформаційний центр м. Дрогобича”

- КУ “Інститут міста Дрогобич”

- КП “Муніципальна Варта”

- КП “Дрогобицька лазня”

- КП “Кредо”

- ДКП “Екран”