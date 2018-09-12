У Червонограді почали будувати міст через Західний Буг

Сьогодні ТзОВ «Будівельна компанія «БУДГАРАНТ ГРУПП» розпочала роботи щодо спорудження моста над річкою Західний Буг

Про це інформують у Червоноградській міській раді.

Будівництво моста триватиме рік. Вартість робіт – 7 176 200 грн. Після ремонту він має стати ширшим та надійним – із бетону й металу.

Згідно з паспортом об’єкта, роботи мали розпочати ще в серпні.

«Ремонт моста розпочався пізніше. Ми чекали на копер, оскільки його використовували для робіт на іншому об’єкті», – зазначив міський голова Андрій Залівський

У міськраді Червонограда додали, що поки триватиме реконструкція, мешканці с.Великого, с.Бендюги та інших сіл зможуть вільно користуватись мостом.