Маленький герой: у Львові відзначили хлопчика, який урятував друга

Сьогодні, 12 вересня, у Львівській міській раді подяку від громади міста вручили учню 3-го класу однієї із львівських шкіл Володимиру Соловйову, який у травні цього року врятував свого товариша, що ледь не потонув у ставку на Хмельниччині. Також маленькому герою подарували планшет і книжку С. Плохія «Брама Європи».

«Пам’ятаю, ми стояли на кам’яному березі. Там було слизько. Вадим закинув вудочку, а тоді послизнувся і впав у воду. Я потягнув його за руки і витягнув. Інакше — він би задихнувся», — розповів свою історію Володимир Соловйов. За словами маленького героя, він зовсім не розгубився і не злякався.

«Дитина могла розгубитись і товариш міг загинути, а завдяки його вмілим діям, самоорганізації, він зорієнтувався вчасно, що потрібно робити, він не побоявся стрибнути у воду, тому сам вижив і врятував свого товариша. Це заслуговує на найвищу міру похвали», — розповів Віталій Туровцев, начальник сектору зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України у Львівській області, підполковник служби цивільного захисту.

Як зазначила директор спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 45 з поглибленим вивченням англійської мови Наталія Мельник, Володимир Соловйов навчається у школі з першого класу. За час навчання зарекомендував себе як активний, комунікабельний учень. Дуже допитливий, цікавиться навколишнім світом, тому улюблені уроки — природознавство та математика. Захоплюється шахами, плаванням. Доброзичливий, чуйний, проявляє дружнє ставлення до інших. Володя — веселий, товариський хлопець. Батьки приділяють належну увагу вихованню і навчанню сина.

Довідка

Володимир Соловйов — учень 3-А класу ССЗШ № 45 м. Львова.

Ця пригода трапилася в смт. Ярмолинці на Хмельниччині 28 травня близько 15.00 год. Хлопець приїхав напередодні у селище на відпочинок до батька. Там він потоваришував з місцевим хлопчиком Вадимом, який запропонував йому вранці піти порибалити на місцевій водоймі. Час від часу батько Володимира телефонував до сина. А о 15.00 год телефон хлопчика уже був поза зоною досяжності. Батько, аби впевнитись, що з дітьми все добре, вирішив негайно піти до водойми. Вийшовши на вулицю, він помітив хлопців, які вже поверталися додому. На запитання батька — що трапилось, маленький Володимир розповів, що Вадим після невдалого руху впав у воду та не зміг самостійно вибратись. Маленький герой, не роздумуючи, в одязі та з телефоном стрибнув у воду і врятував товариша.