Лише 4 команди мають ідеї щодо оформлення львівського громадського транспорту

11 вересня відбулося засідання конкурсного комітету з визначення зовнішнього оформлення громадського транспорту у місті Львові. Про це повідомив заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури Андрій Білий.

«Сьогодні під час засідання конкурсного комітету з визначення зовнішнього оформлення громадського транспорту було розглянуто всі пропозиції, що були надіслані. Хочу зауважити, що дуже шкода, що за півтора місяця лише 4 команди відгукнулися на такий відкритий конкурс, адже Львів багатий на молодих і талановитих дизайнерів», – розповів Андрій Білий.

За його словами, за два тижні заплановано провести громадські слухання, щоб почути думку та пропозиції громади щодо брендування транспорту. Кожен з учасників презентуватиме свою концепцію дизайну, ці проекти буде обговорено спільно з громадськістю.

Відтак до кінця вересня планують визначитися з оформленням львівського громадського транспорту.

Нагадаємо, 27 липня виконавчий комітет Львівської міської ради ухвалив рішення «Про організацію відкритого конкурсу на найкращу пропозицію зовнішнього оформлення громадського транспорту у Львові». Призовий фонд – 36 тис. грн. Організатором конкурсу був департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради. Конкурс був всеукраїнським і відкритим.