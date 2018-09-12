Компанія IKEA заходить в Україну

Нідерландська компанія зі шведськими коріннями IKEA відкриває свій перший магазин в Україні. Перший магазин у Києві бренд відкриє у форматі city-store. Такий формат IKEA впроваджує у Нью-Йорку, Копенгагені, Мадриді, Лондоні, Парижі, Стокгольма. Тепер серед цих міст і Київ. Про це повідомив на своїй facebook-сторінці Президент України Петро Порошенко.

«Україна довго чекала цієї новини, і за останні роки відбулося багато змін, які зробили відкриття IKEA в нашій державі можливим. Це – гарний сигнал для інших світових брендів, що з Україною потрібно мати справу. Впевнений, що IKEA пасуватиме український прапор», – написав Порошенко.

Він додав, що інвестиційний бум, який на сьогодні відбувається в Україні, – це «яскрава ознака довіри до України з боку світових брендів».



«Отже, ІКЕА прийшла в Україну. 15 років поспіль цей найвідоміший бренд демократичних меблів і хатнього інтер‘єру відмовлявся працювати в Україні, бо політика бренда – прозорість, жодних хабарів і « подяк» за ‚ «вирішення питання». IKEA не працює в країнах, де є корупційна складова, й де за землю під магазини чи склади вимагають хабар. Й , чомусь, не приходили сюди за часів найпрекрасніших прем’єрів- канцлерів , не говорячи вже про темні часи януковичів-азірових.

Прихід скандинавів на наш ринок – це дуже потужний сигнал для інших інвесторів. Ну, й сподіваюся всі антикорупціонери привітають прихід інвестора публічно, як реальний результат наших спільних зусиль в побудові прозорої економіки, вільного ринку, боротьби з корупцією і хабарами», – прокоментувала новину заступниця голови Верховної Ради Iрина Геращенко.

Як інформувала раніше LIGA.net, рітейлер підписав договір оренди на приміщення площею близько 4000 кв м з київським ТРЦ Ocean Mall девелопера Вагіфа Алів.

Спочатку компанія планувала відкрити перший магазин в Україні в столичному ТРЦ «Південний» (Голосієво), але потім шведи передумали. «Вони орендували близько 4 000 кв м в ТРЦ Ocean Mall, що поряд із ТРЦ Ocean Plaza» – повідомив співрозмовник агенції.

Довідка. IKEA заснована в 1943 році в Швеції, перший власний магазин на карті компанії відкрили 1958 року. В Україні бренд IKEA зареєстрований З 1994 року і належить нідерландській компанії Inter IKEA Systems. З 2014 року компанія стала власником бренда з написом кирилицею і нових графічних зображень англійською.

Це третя спроба IKEA вийти на український ринок. Свій перший торговий центр компанія планувала відкрити поряд із Бориспільською трасою 2006 року. Тоді вона так і не змогла отримати ділянку лісу площею 70 га, оскільки київська влада виступили проти вирубки дерев. Друга спроба ІКЕА була 2009 року, коли компанія придбала ділянку площа 60 га в Одеській області. Але вже через рік без пояснення причин оголосила про відхід з України.