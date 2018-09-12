EHealth: близько 50 % мешканців Львівщини уклали декларації з лікарями

До системи підключені практично усі заклади первинної медичної допомоги в області

Станом на сьогодні 1 225 188 мешканців Львівщини уклали декларації з лікарями, що становить близько 50 %.

Як інформують у департаменті охорони здоров’я Львівської ОДА до системи підключені практично усі заклади первинної медичної допомоги в області.

Зазначимо, на меті eHealth – переведення усіх документів та процесів взаємодії у сфері охорони здоров’я з паперового формату в електронний, при цьому створюючи єдині реєстри закладів, лікарів, пацієнтів, ліків тощо.