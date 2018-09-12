Біля ЛНУ ім. І Франка авто збило поліцейського з велопатруля (відео, оновлено)

Сьогодні біля ЛНУ ім. І. Франка жінка-водій «Судзукі» наїхала наїхала на поліцейського з велопатруля, який отримав тілесні ушкодження.

Про це на своїй сторінці на Фейсбук повідомила Член поліцейської комісії у Управління патрульної поліції у Львівській області Вікторія Балицька.



«Попередньо відомо, що жінка припаркувалася на проблемному півколі і перебувала в салоні. У парку комусь стало погано і викликали «швидку». Автомобіль «швидкої» не міг заїхати в парк, бо жінка перекрила дорогу своїм авто. Коли поліцейський попросив жінку від’їхати, щоб пропустити «швидку», то вона спершу відмовилася, бо розмовляла по телефону, а потім все ж здала назад. Однак, після цього наїхала на патрульного. Його забрали до лікарні», – написала Вікторія Балицька.

Також вона зазначила, що жінка, зі слів поліції, обурювалася тим, що поліцейський, коли від удару залетів на капот, подряпав амуніцією авто.