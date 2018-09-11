Завтра вночі та вранці синоптики обіцяють густий туман

День мине без опадів

За прогнозом Львівського гідрометцентру, 12 вересня у Львові вночі та вранці місцями очікується туман, видимістю 200 — 500 м. Без опадів. Вітер південно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі 9 — 11° тепла, вдень 23 — 25° тепла.