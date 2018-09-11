Завтра вночі та вранці синоптики обіцяють густий туман
День мине без опадів
За прогнозом Львівського гідрометцентру, 12 вересня у Львові вночі та вранці місцями очікується туман, видимістю 200 — 500 м. Без опадів. Вітер південно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі 9 — 11° тепла, вдень 23 — 25° тепла.
13 вересня синоптики прогнозують без опадів, лише в другій половині дня — місцями короткочасні дощі, грози. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі 10 — 15° тепла, вдень 22 — 27° тепла.
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