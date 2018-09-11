За поверненням монетизованих субсидій у Львові звернулося майже 8,8 тис. сімей

Як повідомили в управлінні соціального захисту Львівської міської ради, 8 787 сімей, які зекономили електроенергію і газ в опалювальному періоді, звернулися до відділів соціального захисту із відповідними заявами на отримання зекономлених коштів.

Повернені кошти львів’яни отримають на банківський рахунок або у будь-якому поштовому відділенні. Надійдуть гроші у листопаді-грудні.

Загалом у Львові на монетизацію субсидій претендували майже 15 тисяч сімей, які мають індивідуальне опалення. Проте відповідні заяви на повернення коштів подали лише 8,7 тисяч сімей. Загальна сума відшкодування становить понад 5,5 млн. грн.

Зазначимо, що відшкодованою може бути і 1 гривня, а може бути і майже 700 гривень за газ. Максимальна сума відшкодування за 100 куб. метрів газу — 695 грн. 79 коп., за 150 кВт електроенергії — 135 грн. Мінімальна — від 1 грн.

«Якщо людина зекономила за газ, до прикладу, 1000 гривень, то отримає лише 695 гривень, бо решта повертається до державного бюджету. Якщо зекономили на електроенергії 300 гривень, то отримують 135 гривень, а решта також повертається до держбюджету. Також це можуть бути і 1, і 2 і 5 зекономлених гривень тощо. Все це розписано у постанові Кабміну, бо максимальна сума відшкодування за 100 куб. метрів газу — 695 гривень, за 150 кВт електроенергії — 135 гривень. Мінімальна — від 1 гривні», — нагадують в управлінні соціального захисту Львівської міської ради.

Для детальнішої інформації щодо призначення субсидії, слід звертатись до районних відділів соціального захисту управління соціального захисту Львівської міської ради.

Контакти відділів соціального захисту районів м. Львова:

— Галицький відділ: тел.: 261−44−50

— Личаківський відділ: тел.: 254−62−89

— Залізничний відділ: тел.: 295−82−28

— Франківський відділ: тел.: 237−50−81

— Шевченківський відділ: тел.: 252−28−40

— Сихівський відділ: тел.: 254−64−80

Прийом у «Єдиних приймальнях» районних відділів соціального захисту: понеділок — з 13 до 19 год.; вівторок-четвер — з 08 до 19 год. Записатись на прийом в «Єдину приймальню» в режимі он-лайн та дізнатись більше інформації про різні види допомог можна на сайті «Львів соціальний»: http://social.lviv.ua/