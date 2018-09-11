У Миколаївському районі завтра не буде газу (перелік населених пунктів)
Обходитися без блакитного палива доведеться цілу добу
Упродовж доби частина населених пунктів Миколаївського району залишиться без газопостачання через проведення планово-профілактичних робіт, – повідомляє Миколаївська РА.
Подачу газу призупинять з 8:00 12 вересня, відновлять – о 8:00 13 вересня. Зокрема,йдеться про населені пункти: м.Миколаїв, м.Н.Розділ, смт.Розділ, с.Заклад, с.Розвадів, с.Дроговиж, с.Лубяни, с.Тростянець, с.Демня, с.Красів, с.Бродки, х.Заділ, с.Стільсько, с.Дуброва, с.В.Воля, с.М.Воля, с.Суха Долина, с.Тернопілля, с.Добряни, с.Глухівець, с.Черниця, с.Надітичі. с.Пісочна, с.Рудники, с.Липівка. с.Березина, с.Верин, с.Крупсько, с.Підгірці, с.Тужанівці, с.Горішне, с.Долішне, с.Берездівці, с.Гр.Кути, с.Станківці.