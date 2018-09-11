У Львові відбудеться виставка-конкурс масштабних моделей «Lviv Scale Models Fest 2018»

15−16 вересня у Львові відбудеться шоста всеукраїнська виставка-конкурс масштабних моделей «Lviv Scale Models Fest 2018». На виставці будуть представлені роботи авторів з України, Польщі, Литви та Білорусі.

Окрім конкурсів у «класичних» категоріях, окремо виділена тематика української військової техніки АТО.

«Від початку проведення виставок в 2012 році, «Lviv Scale Models Fest» відвідували учасники з усієї України та 7 іноземних країн. Тому, третя мета виставки — це зустрічі, обмін досвідом, демонстрація майстерності”, – розповідає голова оргкомітету, голова Правління ГАІТЕТ Юрій Кисіль.

«Lviv Scale Models Fest» сьогодні вважається найкращою виставкою такої тематики в Україні. Тут будуть представлені роботи авторів з України, Польщі, Литви та Білорусі. Будуть присутні як початківці-моделісти, так і досвідчені майстри з міжнародним визнанням.

Стати учасником виставки-конкурсу може кожен моделіст. Для участі потрібно зареєструватися на сайті виставки, або на місці проведення у день відкриття до 11:00.

Представлені на конкурс моделі будуть оцінюватися в 95 категоріях, в тому числі 18 категорій для юніорів у двох вікових групах. Також будуть вручатися Гран-прі — приз глядацьких симпатій та спеціальні призи спонсорів та партнерів. Відбудуться майстер-класи для початківців та давно практикуючих моделістів.

Місце проведення – Львівський палац мистецтв. Години роботи виставки: субота, 15 вересня, 10:00−19:00; неділя, 16 вересня, 10:00−16:00.

Довідка

Виставки-конкурси «Lviv Scale Models Fest» — некомерційні заходи, організовані Галицьким авіаційним історико-технічним товариством (ГАІТЕТ), та Секцією науки і техніки ЛОО Українського товариства охорони пам`яток історії та культури за підтримки Львівської міської ради.