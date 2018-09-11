У Львові відбудеться ІV Міжнародний Екологічний Форум “Вода та Енергія”
На два дні 13-14 вересня на “Арену Львів” з’їдуться експерти з України і з-за кордону, які обговорюватимуть реформи в екологічному законодавстві, європейський досвід реорганізації ринку комунальних послуг, інвестиції в проекти модернізації інфраструктури, використання відходів як вторинної сировини, енергоощадні та екологічні проекти в Україні.
Основні теми: чиста вода, модернізація очисних споруд, зменшення втрат води, переробка побутових відходів, концепція «зеленого міста».
Під час панельних дискусій порушать такі питання:
- «Угода про асоціацію з ЄС – основний рушій у сфері екологічної політики і права».
- Стан імплементації Директив Ради «Про якість води, призначеної для споживання людиною».
- «Про очистку міських стічних вод». Чи достатньо переписати положення директив і прийняти їх як закони в Україні?
- Галузева стратегія – як основа розробки необхідних законів і підзаконних актів.
- Результати прийняття Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».
- Оптимізація роботи очисних споруд та обробка осадів. Тренінг з бізнес-планування розвитку підприємств.
Основною цільовою аудиторією Форуму є муніципальні органи влади, керівники підприємств, які перебувають у гострій фазі пошуку інвесторів для модернізації інфраструктури відповідно до законодавства ЄС.
У межах форуму триватиме виставка інноваційних технологій «Water Pro», у якій залучені підприємства та компанії-виробники європейського обладнання та технологій для очищення природних і стічних вод, переробки та сортування відходів з Німеччини, Данії, Норвегії, Литви, Словенії, Італії, Чехії, Польщі.
Участь в Екофорумі є безкоштовною за умови попередньої реєстрації на сайті .
Форум відбудеться на стадіоні “Арена Львів” (адреса: м. Львів, вул. Стрийська, 199).
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: +38 (067) 364-61-27, електронною поштою: lvivecoforum@gmail.com.