У Львові померла учасниця бойових дій УПА Марія Винник

Завтра,12 вересня, у Львові проведуть в останню путь учасницю бойових дій УПА Марію Винник. Жінка померла на 93-ому році життя.

О 14:15 у каплиці на вул. Пекарській, 52 відбудеться Чин похорону, і опісля процесія вирушить на Личаківське кладовище. Поховають Марію Винник на полі № 42.

Довідка:

Марія Винник (12.12.1925 — 08.09.2018) — учасниця бойових дій УПА.

Була під вартою в місцях позбавлення волі з грудня 1944 року до травня 1946 року. В засланні перебувала 10 років. Реабілітована 17 квітня 1991 року.