На Золочівщині у чоловіка вилучили незаконну зброю

Він зберігав рушницю, гвинтівку та патрони

У Золочівському районі працівники поліціїі вилучили у місцевого мешканця незаконні зброю та боєприпаси.

“У господарській будівлі 58-річного жителя одного із сіл району виявили гладкоствольну рушницю невідомої марки, гвинтівку «Маузер», патрони калібру 7.62 мм, рамку до пістолета «Форд» та магазин з пружиною”, – повідомила речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.

Зрараз поліцейські встановлюють їхнє походження, відкрито кримінальне провадження. Зброю та боєприпаси вилучили та скерували на експертне дослідження, наразі встановлюється їхнє походження.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Триває досудове розслідування.