На Знесінні відкриють нову амбулаторію сімейної медицини

Тривають роботи зі створення амбулаторії для мешканців мікрорайону Знесіння. Вона запрацює на вул. Б. Хмельницького, 195.

“Зараз тривають ремонтні роботи у приміщення на вул. Б. Хмельницького, 195, які надали нам для створення амбулаторії сімейної медицини для мікрорайону Знесіння. Ця амбулаторія буде у складі 1-ї міської клінічної лікарні — тобто фактично працівників, які працюють в амбулаторії на вул. Польовій, буде переведено в нову сучасну амбулаторію. Зараз виконано орієнтовно 50% робіт”, – каже Володимир Зуб, керівник міського управління охорони здоров’я.

Також проводиться реконструкція і ремонт закинутої будівлі на вул. Грушевського, 48 в смт. Рудно для створення там нової амбулаторії. Ще розробляють ПКД зі створення амбулаторно-поліклінічного відділення в Рясному на вул. Шевченка, 360.

Зазначимо, що станом на зараз 92% населення Львова є охоплені сімейною медициною і мають зручні умови для лікування неподалік від дому. Торік у Львові відкрили дві нові амбулаторії сімейної медицини — на вул. Тернопільській, 9 та на вул. Личаківській, 119, а також капітально відремонтували амбулаторію в Рясне-1 на вул. Шевченка, 366. Загалом впродовж 2014−2017 рр. у Львові відкрили 8 нових амбулаторій сімейної медицини.