На Львівщині вбивця батька може потрапити на 15 років за ґрати

Трагедія сталася ще в квітні

У м. Турка судитимуть 33-річного мешканця, якого звинувачують у вбивстві батька, – повідомляє Прокуратура Львівської області.

Інцидент стався цьогоріч у квітні в будинку обвинуваченого. Зловмисник під час спільного розпивання алкогольних напоїв зі своїм 57-річним батьком, наніс йому численних ударів металевою лопаткою та кочергою по голові та тілу.

Чоловік помер на місці події.

Під час досудового розслідування, за клопотанням сторони обвинувачення, підозрюваному обрано найсуворіший запобіжний захід – тримання під вартою.

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до Турківського районного суду Львівської області для розгляду по суті. У разі доведення вини, чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.