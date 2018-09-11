На Львівщині спіймали рибалок-злодюжок

Чоловіки виловили рибу у ставку, що належить приватному підприємству

На Львівщині правоохоронці затримали двох рибалок, які наловили коропів у водоймі приватного підприємства, що розводить рибу.

Як повідомили у Відділі комунікації поліції Львівської області, працівники Миколаївського відділення поліції встановили особи правопорушників – жителів Городоцького району віком 35 та 41 рік. У чоловіків вилучено рибальську сітку, вудочку та 77 виловлених коропів.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Досудове розслідування триває.