Завтра Франківський та Сихівський райони частково будуть без води (адреси)

ЛМКП «Львівводоканал» інформує, що завтра, 11 вересня, з 09:00 до 20:00 буде припинено подачу води до кількох вулиць Сихівського та Франківського районів, у зв’язку з плановими роботами на магістральному водогоні діаметром 1420 мм на перехресті вул. Гашека-Стрийська.

Відтак, завтра з 09.00 до 20.00 год буде припинено подачу води до Сихівського району, обмеженого пр. Червоної Калини, вул. Хоткевича, вул. Чукаріна, вул. Хуторівка; житловий масив Новий Львів, житловий масив Броньова і Франківський район м. Львова. ЛМКП «Львівводоканал» просить мешканці вибачити за незручності та створити необхідний запас води.