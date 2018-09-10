Український паспорт став 24-м за можливостями в світі

Український паспорт посів 24 місце за спектром можливостей за рейтингом Global Passport Power Rank 2018.

Про це свідчать результати опублікованого звіту, повідомляє “Радіо Свобода“.

Зокрема, паспорт громадянина України гарантує безвізовий доступ до 90 країн. Ще в 41 країні українці можуть отримувати візу по прибутті, а для поїздок до 67 держав мусять оформляти візу завчасно.

Українцям все ще потрібна віза для поїздок в Японію, Сполучені Штати, Велику Британію, Ірландію та Китай.

Український паспорт в рейтингу межує з документами Антигуа і Барбуда та Тринідадом і Тобаго (23 місце) та Маврикію і Венесуелою (25 місце).

В минулому році Україна в рейтингу була 32-ю.

Перше місце в рейтингу як і в минулому році посів паспорт Сингапуру – його власники можуть подорожувати без віз до 127 країн, і лише в 32 мусять оформлювати візу.