Український літак-гігант “Мрія” встановив рекорд

"Мрія" за 13 годин подолала без посадки майже 10 тис кілометрів

Сьогодні, 10 вересня, український літак-гігант Ан-225 “Мрія” встановив новий вражаючий рекорд. Про це на сторінці у Facebook розповів льотчик Віталій Трубников.

“Сьогодні екіпаж українського літака Антонов Ан-225 “Мрія” виконав безпосадочний переліт із Гостомеля на тихоокеанське узбережжя США в Міжнародний аеропорт Окленда тривалістю 13 годин на відстань в 9800 км”, – зазначив Трубніков.

Відомо, що надалі борт очікують на Гаваях і острові Гуам.