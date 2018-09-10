У Львові на вул. Тракт Глинянський виявили артснаряд

Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, сьогодні о 15:38 під час земляних робіт на території ТзОВ «Провесінь» (вул. Тракт Глинянський, 152), на відстані 100 м від житлових будинків, виявили артилерійський снаряд часів Другої світової війни.

Місце події огородили та виставили охорону. Подали заявку начальнику 2-го спеціального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Дрогобич) на вилучення та знешкодження виявленого вибухового предмету.