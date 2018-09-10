У мистецьких школах Львівщини навчається понад 23 тисячі дітей

На Львівщині працює 81 мистецька школа, в якій навчається 23 274 дитини. Про це інформують у департаменті з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА.

З них 30 шкіл міст обласного значення, 37 – у районах, та 14 в ОТГ.

Як зазначили у департаменті, учні можуть вільно обирати для навчання заклад позашкільної освіти, який територіально найближче розташований до місця проживання. У такому разі, кошти мають перераховуватися до бюджету району, міста чи ОТГ, де виявила бажання навчатися дитина, з бюджету району, міста чи ОТГ за місцем проживання (принцип «гроші ідуть за дитиною»).

Також за наявності посвідчення учня мистецької школи діти мають право на безкоштовний доїзд до місця навчання та у зворотному напрямку.