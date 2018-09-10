У Львові завершили розслідування крадіжки майже трьох мільйонів гривень

Працівники Личаківського відділу поліції завершили розслідування за фактом вчинення крадіжки грошових коштів у 57-річного місцевого мешканця, керівника одного із львівських підприємств, скоєної 19 липня.

Правоохоронці встановили, що бізнесмен, маючи намір передати в Київ значну суму коштів готівкою, вирішив скористатися залізничним транспортом. Його підлеглий, 31-річний львів’янин, довідавшись про це, разом зі своїм 68-річним родичем, який теж був працівником фірми, розробили план заволодіння грошима.

Обидва вранці 19 липня приїхали на залізничний вокзал, дочекались, коли туди прибуде син бізнесмена, і простежили, до якого вагона він попрямує. Після цього старший зі спільників сів у той самий потяг і дорогою підмінив сумку з грошима, яка була в багажному відсіку салону. Вийшовши на станції Підзамче, зловмисник викликав таксі й поїхав на вокзал, де його чекав спільник. Згодом викрадені 2 955 000 гривень вони поділили між собою.

Як інформує відділ комунікації поліції Львівської області, обом чоловікам повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч.5 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна. Обвинувальний акт скеровано на розгляд суду.

Зловмисникам обрано міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.