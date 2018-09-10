У Львові розглядають два варіанти будівництва дороги, що має з’єднати Левандівку та Рясне

За словами Ірини Маруняк, директорки департаменту житлового господарства та інфраструктури, зараз замовляють техніко-економічне обґрунтування щодо двох варіантів, замовлено геологію ґрунтів. Після отримання ТЕО і геології виберуть оптимальний варіант, відповідно до якого й будуватимуть нову дорогу.

«Зараз працює робоча група. Минуло тижня ми виїжджали на місце, опрацьовуємо два варіанти будівництва такої дороги на вул. Суботівська. Вирішили замовити техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) щодо двох варіантів, щоб мати розуміння, який варіант оптимальний. Також ми замовили геологію, щоб зрозуміти структуру ґрунтів, на яких має пролягати дорога. Коли будемо мати ТЕО, будемо мати геологію ґрунтів, тоді знову буде засідання робочої групи й ухвалимо оптимальне рішення, яким шляхом ми рухаємося і який варіант будівництва дороги вибираємо», – розповіла Ірина Маруняк.

За її словами, обидва проекти дороговартісні. Їхня вартість становить не одну сотню мільйонів гривень. Якщо замовити проект уже цього року, то його буде зроблено на наступний рік. Відповідно, експертиза проекту, оголошення тендера й початок робіт підрядником теж можливий лише наступного року.

«Сполучення мікрорайону Рясне з містом — це проблемне питання, яке тягнеться роками. Мешканці Рясного страждають від того, що дуже складно швидко заїхати до Львова, їм доводиться об’їжджати. Відповідно, будівництво нової дороги дасть змогу пришвидшити час добирання мешканців і поліпшити сполучення. Зрозуміло, що за рік ми не реалізуємо такий великий проект. Необхідно буде принаймні два роки. Та однозначно, що цей проект необхідно почати робити», – додала Ірина Маруняк.